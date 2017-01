Les ultras de Nuremberg sur le point de remporter la bataille du naming

0

Il y a du neuf au pays du Signal Iduna Park et de l'Allianz Arena.Depuis la fin du partenariat entre le FC Nuremberg et la marque Grundig l'été dernier, le stade duportait sobrement le nom de Stadion Nürnberg, et ce, malgré l'arrivée d'un nouveau sponsor, le groupe financier Consorbank.Pourtant, cette banque en ligne n'a pas prévu de renommer l'antre du club avec son nom. Au contraire, elle pourrait prochainement, selon les informations du, accéder à une demande de longue date des fans franconiens. Ceux-ci militent en effet pour que leur stade porte le nom d'un héros local : Max Morlock. Né et mort à Nuremberg, ce défenseur de métier a joué plus de 500 matchs sous le maillot nurembergeois. Il est également l'un des artisans de la victoire de la RFA lors de la Coupe du monde 1954 à Berne.La solution viendrait donc de là où on l'attendait le moins. Dans les rangs des clubs de supporters, la nouvelle a été accueillie avec une grande joie. Mais il reste encore une inconnue à l'équation et pas des moindres. Consorbank a déclaré qu'elle souhaitait que les supporters participent au changement du nom de leur stade en participant à son financement et en réalisant une action spéciale dont les modalités restent encore à définir. En attendant, la société a posé des garanties en publiant un site web portant le futur nom du stade et sur lequel les fans peuvent s'enregistrer pour être tenus au courant de l'avancement du dossier.Si cela venait à se concrétiser, pour beaucoup, même une remontée en Bundesliga serait une victoire de second rang.