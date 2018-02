Les ultras de l'OM soutiennent les Bordelais

187

Fumigènes et banderole de soutien aux ultras bordelais, les ultras de l'OM sont bien présents au stade Marcel Verchère de Bourg-en-Bresse. #FCBPOM pic.twitter.com/kl9bo7sBtb — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) 6 février 2018

NB

« Soutien aux Bordelais, liberté pour les ultras » .Le groupe ultra marseillais CU84 s'est illustré lors du match de Coupe de France Bourg-en-Bresse en arborant une bâche en soutien aux supporters bordelais arrêtés samedi pour avoir assisté au déplacement des Girondins à Strasbourg malgré l'arrêté préfectoral leur interdisant l'accès au stade.Quarante-sept supporters bordelais avaient été arrêtés et placés en garde à vue, et quatre d'entre eux seront poursuivis par le parquet de Strasbourg pour « non-respect d’un arrêt préfectoral » . Ils risquent jusqu'à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.