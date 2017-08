Les Ultras Allemands répondent à la DFB

Klare Message von Bayerns Südkurve und dem Leverkusen-Block an den DFB. #FCBB04 @SPORT1 pic.twitter.com/mECirjVngA — Kerry Hau (@kerry_hau) 18 août 2017

Braunschweig gegen Aue. pic.twitter.com/1G47e0tDZo — Thomas Hiete (@GrafHiete) 18 août 2017

Dialogue de sourds.Cette semaine la fédé allemande (DFB) annonçait sa volonté de mettre fin aux huis clos pour privilégier le dialogue avec les groupes ultras des clubs. Sur le papier, l'attitude de la DFB est plus que louable, surtout si l'on compare à celle de la LFP et ses interdictions de déplacements intempestives. Mais la réalité du terrain est tout autre.En vérité, les Ultras Allemands n'ont aucune envie de dialoguer avec l'instance du foot allemand, ou bien seulement pour adresser quelques reproches. Du coup, la reprise des championnats dès vendredi a été le théâtre d'une journée d'actions en tribune, via des banderoles dans de nombreux stades.Les fans de l'Eintracht Braunschweig ont ainsi bien résumé l'humeur du moment du mouvement ultra allemand : «» De leur côté, les célèbres ultras du FC St Pauli ont été encore plus clairs : «» ., elles démarrent mal ces négociations.