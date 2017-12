Les U10 de Las Palmas collent un 47-0 et créent la polémique

La définition même de respecter son adversaire.Lanterne rouge en Liga, Las Palmas devrait s'inspirer de son équipe U10 pour remonter au classement. Les gamins des Canaries ont le vent en poupe et dégoûtent au foot tous les petits de la région : 15-0 à Lomo Blanco, 18-0 à San Antonio B. Dernière victime en date : Las Coloradas, qui a tout simplement pris 47-0 !Un score fleuve qui n'a pas tellement plu aux dirigeants du club amateur, qui se seraient même plaints du règlement selon. Ils ne comprennent pas comment il était possible que leurs joueurs rencontrent une équipe trop forte et sans pitié du début à la fin.À peu près les mêmes propos tenus par les Brésiliens après le 7-1 face à l’ Allemagne