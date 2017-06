Les trois buts de la première mi-temps

#FRAANG Les Anglais frappent les premiers ! Après un bon travail de Bertrand, Kane n'a plus qu'à pousser au fond ! https://t.co/lzLVNGDT56 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 13 juin 2017

#FRAANG L'EGALISATION de Samuel Umtiti !! Le défenseur inscrit son 1er but avec les Bleus ! 1-1 https://t.co/tVOLgL6CYd — Téléfoot (@telefoot_TF1) 13 juin 2017

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Visiblement encore dans le recueillement observé neuf minutes plus tôt, Djibril Sidibé, Raphaël Varane et Samuel Umtiti ont laissé les attaquants anglais ouvrir le score sur leur première offensive. Dans la surface, Sterling a le temps de contrôler, lever la tête, temporiser et esquisser un geste avant de sentir le contact de Djibril Sidibé. Lefait glisser un ballon à Bertrand qui dédouble dans son dos et centre en première intention pour Harry Kane. Celui-ci n'a plus qu'à pousser au fond (9), son dixième but lors de ses cinq derniers matchs, club et sélection confondues.Des errements que le défenseur du Barça a tenu à rectifier (22). Umititi a égalisé après être monté sur un coup franc et après que Tom Heaton a repoussé une tête de Giroud dans les pieds de l'ancien Lyonnais, qui inscrit ici son premier but international.Et comme il n'était pas le seul fautif, Djibril Sidibé s'est aussi racheté de son relâchement initial. Tom Heaton avait pourtant réalisé un deuxième exploit face à Ousmane Dembélé.