Les travaux du Mondial 2022 seront terminés en 2020

Ce mercredi, le Comité organisateur du Mondial 2022 a confirmé le début des travaux du stade Iconic, qui accueillera notamment le match d'ouverture et la finale de la Coupe du monde qatarie. D'une capacité de 80 000 places, il sera situé à Lusail, une ville nouvelle qui sortira complètement de terre pour l'échéance. Lusail se trouve à environ vingt kilomètres au nord de la capitale Doha et accueille déjà le circuit automobile sur lequel se déroule le Grand Prix de moto de Doha.Le design final du stade Iconic est l'œuvre du cabinet d'architectes anglais Foster & Partner et sera révélé au public à la fin de l'année 2017. À en croire le comité organisateur, les travaux de l'enceinte seront achevés en 2020. Le Qatar serait déjà en pourparlers pour organiser l'édition 2021 de la Coupe du monde des clubs, qui servirait de répétition générale à la grand messe de l'année suivante.Pour les pourfendeurs du premier Mondial hivernal de l'histoire, il faudra donc trouver un autre argument que celui de l'agenda.