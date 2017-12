Les Tigres sacrés pour la troisième fois de suite

2

AC

Et de trois à la suite.Pour la troisième année consécutive, les Tigres ont remporté le championnat du Mexique . Pourtant en difficulté après le nul (1-1) à domicile au match aller, les coéquipiers d' André-Pierre Gignac ont su renverser la tendance au match retour en s'imposant (2-1) grâce à Vargas et Meza face aux Rayados de Monterrey. Une victoire qu'a savourée l'ancien attaquant de l'OM après le match : «(que les Rayados ndlr)Gignac n'est peut-être plus au top, mais Gignac gagne des titres, lui.