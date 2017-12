Les Tigres encore en finale

LG

Les Tigres rugissent encore.Les Tigres de Gignac ont assuré leur qualification pour la finale du Tournoi d’ouverture mexicain, en remportant la demi-finale retour trois pions à rien, ce samedi. Déjà vainqueur de la demi-finale aller face au Club America (1-0), la formation de Monterrey s’en est remis à un doublé de l’attaquant équatorien Enner Valencia, ainsi qu’à la sixième réalisation d’André-Pierre Gignac dans la compétition (sur penalty).En finale, les Tigres pourraient rencontrer leur vieil ennemi du CF Monterrey, opposé dans l'autre demi-finale à Morelia, et qui a remporté la manche aller (1-0). Le CF deviendrait alors le seul obstacle à un deuxième Tournoi d’ouverture d’affilée remporté par les Tigres. Une performance réalisée une seule et unique fois depuis l'intronisation de l'épreuve. C'était en 2009 et 2010, et l'exploit avait été réalisé par… le CF Monterrey.Niveau scénario, on a vu pire.