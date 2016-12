Les têtes interdites aux enfants de moins de dix ans en Angleterre ?

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand les Anglais s'inspirent des Américains.Depuis un an maintenant, la Fédération américaine de football a interdit aux enfants de moins de dix ans de jouer de la tête à l'entraînement comme en match. Une idée qui pourrait arriver en Angleterre . C'est en tout cas ce que souhaite activement l'Association des footballeurs professionnels (PFA) qui a demandé à la Fédération anglaise de football d'instaurer la même interdiction que les Américains au sujet des coups de casque afin de prévenir les risques de commotions cérébrales.Pour justifier sa demande, la PFA utilise l'étude réalisée par des chercheurs de l'université de Sterling qui montrait que les performances de mémorisation étaient réduites de 41% à 67% suite à des têtes à répétition et cela durant 24 heures. Le directeur de la PFA, Gordon Taylor, s'est exprimé à ce sujet au: «Si en effet, les joueurs de football américain sont les plus touchés par ce phénomène de commotions cérébrales, les footballeurs ne sont pas à l'abri non plus. Ancien attaquant de West Bromwich Albion , Jeff Astle est décédé en 2002, à l'âge de cinquante-neuf ans, d'une encéphalopathie traumatique chronique due notamment aux nombreuses têtes qu'il a effectuées durant sa carrière de footballeur.Faisant partie de l'équipe médicale qui a fait des recherches sur la mort de Jeff Astle, le médecin Willie Stewart partage totalement l'avis de la PFA comme il l'a déclaré au: «À méditer.