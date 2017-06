Les Tchèques se payent une tranche d'Italie

Tchéquie espoirs 3-1 Italie espoirs

L'équipe d' Italie espoir est peut-être l'une des plus impressionnantes du tournoi, mais elle vient de prendre une belle douche froide contre les Tchèques.Les Italiens ont pourtant été les plus entreprenants, à l'image de Federico Bernardeschi , mais les Tchèques ont réussi leur exploit en se montrant d'une efficacité froide et redoutable. Trávník, le capitaine, a offert le premier but aux siens en profitant d'une glissade de Rugani, puis Berardi avait tout relancé en marquant à vingt minutes de la fin. Mais en profitant de leurs contres, les Tchèques ont mis fin aux hostilités et Havlík puis Lüftner d'une magnifique frappe de trente mètres sont venus trouver les petits filets de Donnarumma, qui passe décidément une sale semaine. Et sur la pelouse du Stadion Miejski Tychy, les jeunes Italiens n'ont pas eu d'autre choix que de rentrer au vestiaire avec la mine défaite.Une défaite surprise qui relance totalement le groupe C, en attendant le Allemagne Danemark de ce soir.