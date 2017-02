Les talents de guitariste de Philippe Hinschberger

0

JD

Quand son équipe n'est pas en train de gratter des points sur les terrains de Ligue 1, l'entraîneur du FC Metz n'est pas contre une petite sèche.C'est ce qu'il confie au, dans un entretien publié ce mardi. L'ancienne légende du milieu de terrain grenat, aujourd'hui âgé de cinquante-sept ans, a la passion de la guitare depuis ses quinze piges : «» La situation pénible de son club doit en effet lui donner pas mal de fil à retordre.S'il avoue pratiquer surtout seul pour se détendre, ses collègues messins ont malgré tout déjà pu admirer l'étendue de ses talents et pas seulement en réécoutant le 45 tours qu'il avait enregistré en 1985 : «» Mais pas de Cabrel pour l'occasion : «La Ballade des gens heureux[...]Ajoutez à ça Guillaume Hoareau, Laure Boulleau et David Hellebuyck et on peut espérer prochainement un album des Gipsy Kings du football français.