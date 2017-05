Les supporters parisiens privés de déplacement à Angers et Metz

131

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que le site du club de la capitale annonçait «» depuis plusieurs jours les déplacements à Angers et Metz (comme c'était le cas du parcage parisien mercredi à Avranches), finalement, le Paris Saint-Germain devra faire sans ses supporters lors de ses prochains matchs à l'extérieur.La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner le PSG et ses fans en fermant «» . En cause, les dégradations (sièges arrachés, notamment - l'OL parle d'une facture de 100 000 euros) commises dans le secteur des ultras parisiens, dans le virage nord du Parc OL, lors de la finale de la Coupe de la Ligue.De son côté, le Collectif Ultras Paris a indiqué par la voix de son président, Romain Mabille, que si des membres du CUP étaient «» , ils seraient «» .