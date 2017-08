Les supporters napolitains interdits à Nice

JB

Triste échange de bons procédés entre autorités italiennes et françaises.Alors que les supporters des Aiglons ne pourront pas investir le San Paolo ce mercredi pour soutenir leurs troupes, la préfecture des Alpes-Maritimes interdit à son tour la venue desnapolitains sur la Côte d'Azur pour le match retour, prévu le 22 août prochain.L'Allianz Riviera sera donc entièrement acquise à la cause de Jean-Michaël Seri et consorts. Ce ne sera pas de trop pour taper la bande de Marek Hamšík et voir les poules de C1.