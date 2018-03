Les supporters marseillais intenables au Parc

59

Triste fin de match dans les tribunes #PSGOM pic.twitter.com/b8wkeXFGQv — France tv sport (@francetvsport) 28 février 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après trois ans et demi d'absence au Parc des Princes, les supporters marseillais avaient enfin reçu l'autorisation de revivre un Classique dans l'antre du PSG Si les 400 supporters olympiens ont chanté et supporté leur équipe, ils se sont aussi illustrés de manière beaucoup moins glorieuse en craquant des fumigènes et surtout en arrachant des sièges pour les lancer sur leurs homologues parisiens. Selon, les supporters phocéens auraient même été jusqu'à arracher les sanitaires afin de s'en servir comme projectiles.Au vu du comportement montré mercredi soir, difficile d'imaginer les supporters marseillais faire leur retour au Parc de sitôt.