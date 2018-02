Les supporters LGBT anglais mécontents de l'accord avec le Qatar

2

NB

Non, ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est l'argent.La Fédération anglaise de football a signé mercredi un accord de coopération avec la Fédération de football du Qatar , provoquant ainsi l'indignation de, l'alliance des groupes de supporters LGBT en Angleterre L'organisation a demandé vendredi à rencontrer Greg Clarke, président de la FA, pour discuter de cette décision, rappelant que «» .En 2015, Greg Dyke, prédécesseur de Clarke à la tête des plus hautes instances du football anglais, avait déclaré que la décision d'attribuer la Coupe du monde 2022 au Qatar était «» à cause des graves manquements aux droits de l'homme dont fait preuve le pays du golfe Persique.Aimez-vous les uns les autres, merde.