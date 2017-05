Les supporters interistes révoltés face à Sassuolo

0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pousser une gueulante.Ce midi, l' Inter Milan recevait le quatorzième, Sassuolo . Un match qui s'est soldé par une défaite des1-2, avec en prime, des supporters révoltés. Les fans de la Curva Nord ont quitté le stade avant la mi-temps et ont déployé plusieurs banderoles.En début de match, on pouvait notamment voir une banderole : «» , en référence à la défaite 1-0 la semaine dernière face au Genoa Puis, vers la 30minute, les supportersse sont une nouvelle fois signalés, en déployant une nouvelle banderole avant de quitter la tribune : «» .Un geste qui a permis aux visiteurs d'ouvrir la marque cinq minutes plus tard, et de remporter le match 2-1. Les noir et bleu culminent actuellement à la huitième place et ne joueront certainement pas de compétition européenne la saison prochaine.Si ça se trouve, il y avait juste une promotion sur les panini à la buvette.