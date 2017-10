Les supporters égyptiens veulent le retour d’un Frère musulman en sélection

LG

Le football et la politique, ce vieux couple qui se chamaille. Qualifiée dans la liesse pour son premier Mondial depuis 1990 , l’Égypte va en revanche connaître des heures un peu moins euphoriques à la suite de l’imbroglio Mohamed Aboutrika. Ce dernier avait prêté allégeance aux Frères musulmans sous le gouvernement de Mohamed Morsi, chef d’État de l’Égypte après le Printemps arabe, en 2011. Son successeur, le militaire Abdel Fattah al-Sissi, avait soulevé l’armée contre Morsi et son Parti de la liberté et de la justice, bras politique des Frères musulmans d’Égypte, accusés de dérives dictatoriales. La fracture entre ces deux camps est encore béante, et a forcé Aboutrika à s’exiler au Qatar pour fuir la répression des morsistes par le camp d’al-Sissi.Les supporters des Pharaons, désireux de mettre toutes les chances de leur côté, espèrent pourtant revoir l’ancienne star de la sélection, âgée de 38 ans. Au grand dam des médias égyptiens, comme Ahmed Moussa, un présentateur de talk-show fervent disciple d’al-Sissi : «Aboutrika, vainqueur de trois CAN avec l’Égypte, mais inscrit sur la liste terroriste de l'Égypte, a décidé de faire profil bas sur son compte Twitter. «, assure-t-il.Une belle manière de rester digne dans la tourmente.