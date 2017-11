Les supporters du Ponte Preta, relégué, envahissent le terrain

LG

Le club brésilien de Ponte Preta s’est assuré une triste descente au deuxième échelon national dimanche, après avoir laissé filer une victoire qui lui tendait les bras (défaite 2-3). Le Macaca, qui menait deux pions à rien, s’est fait rejoindre, puis doubler par l’EC Vitória de Santiago Tréllez, qui a marqué un doublé, puis enfin violenter par ses supporters, les. Ces derniers, furieux de la descente de leur club, ont décidé de défoncer les grilles de sécurité autour de l’enceinte, avant d’envahir la pelouse et de s’en prendre à leurs joueurs, à moins de dix minutes de la fin du match.Le gardien de Ponte Preta, Aranha, s’est notamment fait encercler par les supporters, pendant que ses coéquipiers se ruaient dans les vestiaires. Les forces policières sont ensuite intervenues à coups de matraque, contraignant lesà regagner les travées de l’Estadio Moises Lucarelli. «, regrette le défenseur brésilien, Luan Peres.S'en prendre trois, pour un match décisif et le dernier à la maison, non plus.