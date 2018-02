Les supporters du Napoli insultent leur président à Benevento

AC

Leaders, mais pas forcément comblésLe Napoli va bien à tous les étages, ou presque. En s'imposant hier soir chez la lanterne rouge Benevento (0-2), lesont repris leur place de leader et continuent donc leur course en tête du classement. Pourtant, pendant la rencontre, lesnapolitains n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement à l'encontre de leur président.Mécontents du mercato hivernal, qui a notamment vu les dossiers Younes et Politano capoter et aucun renfort important arriver, certainsont déployé une banderole avec l'inscription «» ( «» ) à destination du président Aurélio de Laurentiis.Leader de Serie A, 19 victoires en 23 matchs, meilleure défense, septième victoire consécutive... On ne chercherait pas un peu la petite bête, là ?