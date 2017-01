Les supporters du FC Séville agressés à Barcelone

0

Todo mi apoyo a mis amigos de la @PS_a1000Km No hay violencia q pueda con el amor a unos colores.El amor más grande q existe.El amor al SFC — Monchi (@leonsfdo) 28 janvier 2017

Todo mi apoyo a la @PS_a1000Km por lo sucedido hoy . Un fuerte abrazo a todos . pic.twitter.com/puVtpSJAuR — Andrés Palop (@Palop1) 28 janvier 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce devait être un jour de fête pour le supporters du FC Séville exilés à Barcelone.» , un groupe de fans du club andalou célébrait son dixième anniversaire. Pour l'occasion, outre des petits fours et des sucreries, les fans avaient prévu une conférence studieuse sur les relations entre Séville et la Catalogne.Tout se passait pour le mieux, dans une ambiance festive, jusqu'à ce qu'un groupe d'une vingtaine de personnes encapuchonnées débarque pour semer la zizanie. Armés de battes de baseball et de matraques télescopiques, ils se sont attaqués aux supporters sévillans. Résultat : deux blessées ont dû être conduit à l'hôpital.Pour l'instant, la police catalane n'a pas voulu faire de commentaires, mais le président du collectif de supporters évoque la piste d'un groupe d'ultras rivaux.Le président du FC Séville, José Castro, devait être présent pour la cérémonie, mais son avion a eu du retard. Il a tout de même tenu à se rendre Barcelone. Sur Twitter, Monchi , le directeur sportif, et Andrés Palop , portier des Andalous pendant huit ans, ont tenu à apporter son soutien aux fans.La fameuse fièvre du samedi soir.