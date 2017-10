Les supporters du Beşiktaş privés de déplacement à Monaco

5

Louis-II n'accueillera pas l'un des publics les plus chauds d'Europe.En marge du déplacement à Monaco ce mardi soir en Ligue des champions, le Beşiktaş devra faire sans ses supporters. Le club stambouliote a demandé à ses fidèles de ne pas venir assister à la rencontre, comme pour tous les matchs à l'extérieur cette saison en Coupe d'Europe. Les Turcs risquent une sanction après les violents incidents survenus à Lyon en avril dernier Et si les supporters les plus robustes arrivaient quand même à s'introduire sur le Rocher, ils ne feraient pas long feu. En effet, un arrêté ministériel datant du 27 septembre leur interdit de pénétrer sur le territoire de la Principauté.