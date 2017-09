Les supporters du Bayern contre les prix des places au Parc

39

« Liberté, égalité ?5% for all away fansReasonable ticket pricesNo closure of standsRespect fans ! » #PSGFCB pic.twitter.com/zAQdEVKdOC — Jonas Satin (@JonasSatin) 27 septembre 2017

Double peine.La défaite avalée, les supporters bavarois n'ont pas caché mercredi soir leur indignation concernant le prix des places pour le match opposant le PSG au Bayern (3-0) Comme les dirigeants et joueurs de leur club , les fans munichois semblent irrémédiablement opposés au brassage de gros sous orchestré par le club parisien. «» , a-t-on pu lire sur un tifo visiteur.Concernant la politique d’accueil du PSG , les supporters allemands n’ont pas non plus été tendres, en pastichant notre devise nationale : «» , dénoncent-ils, en demandant la non-fermeture des guichets et du respect pour les amoureux de football.À 75 euros la rouste, on comprend aisément le ras-le-bol des supporters