Les supporters des Orlando Pirates envahissent la pelouse

On est loin des traditionnels envahissements de terrain suite à une montée, ou à un titre historique.En Afrique du Sud, les fans des Orlando Pirates ont dû s'habituer à jeter un œil vers le bas de tableau. Le club, neuf fois champion d'Afrique du Sud, est actuellement dixième du championnat à seulement six points de la zone rouge. Sauf que vivre une année blanche passe encore pour les supporters, mais subir une défaite 6-0, c'est autre chose.Ce samedi, suite au sixième but des Mamelodi Sundowns, une partie des spectateurs venus encourager les Orlando Pirates s'est invité sur la pelouse. Leur objectif ? S'attaquer aux joueurs et aux dirigeants du club. Heureusement, dans la panique, l'ensemble des acteurs de la partie a pu se réfugier dans les vestiaires. En revanche, sur le chemin, ils n'ont pas échappé aux jets de bouteilles et de vuvuzelas de la part des supporters mécontents.De quoi laisser présager un arrêt du match et une défaite sur tapis vert pour les Orlando Pirates ? Non, selon l'arbitre. Suite à l'intervention de la police, il a tenu à ce que les dix dernières minutes de la rencontre se déroulent. Sympas, les joueurs du Mamelodi Sundowns n'en ont pas profité pour aggraver la marque.Comme quoi, il était sûrement jouable ce Metz-Lyon.