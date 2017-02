Les supporters de l'Atletico mettent la pression à leurs joueurs

0

Bajo el lema "QUEREMOS GANAR LA COPA" despide la afición del Atleti a su equipo antes de la "final" de mañana. pic.twitter.com/JmpnIH76fF — Tania Martín (@TaniaMartinC) 6 février 2017

Pelos de punta. La afición del #Atleti despide así a los jugadores de la Ciudad Deportiva: "¡Queremos ganar la Copa!" pic.twitter.com/NxPBKSBTxX — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) 6 février 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le message a le mérite d'être clair.Juste avant le départ du bus des joueurs de l'Atlético de Madrid en vue du déplacement à Barcelone, une cinquantaine de supporters du club s'étaient réunis pour encourager les. Au programme : drapeau, fumis, et une banderole sur laquelle on pouvait lire «» . L'occasion, donc, de mettre un petit coup de pression aux joueurs avant la demi-finale de Copa del Rey face aux Catalans.Mais la mission s'annonce compliquée pour les Madrilènes. Au match aller, les hommes de Luis Enrique s'étaient imposés 2-1 à Vicente Calderón et sont donc en ballotage favorable. Distancés en championnat, les Madrilènes comptent bien se rattraper en coupe. Et si ça ne passe pas en Copa del Rey, il restera toujours la Ligue des Champions.On a connu pire comme plan B.