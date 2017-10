Les supporters de l'Ajax mettent le feu à l'entraînement

1

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fumigènes, pas fumigènes ? À Amsterdam, on ne se pose pas trop la question.Ce dimanche aura lieu, le choc historique entre l' Ajax et le Feyenoord . Et les supporters du club de la capitale sont déjà bien - vraiment bien - chauds.Ce samedi matin, pour le dernier entraînement de leurs troupes, ils ont offert un avant-goût de l'ambiance qui devrait régner dans le Stadion Feijenoord demain après-midi. Avec pyrotechnie, cordes vocales mises à contribution et tribune qui tremble. Une atmosphère folle dont les U19 des deux clubs, qui s'affrontaient juste après, ont d'ailleurs pu profiter.On sait devant lequel des deux « classiques » seront les puristes, dimanche.