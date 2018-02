Les fans de Hull interrompent le match pour protester

Hull City fans brought their game against Sheffield United to a halt in the 20th minute with a protest against their owners.More: https://t.co/SGknE1rfCv pic.twitter.com/W86qlDdomm — BBC Sport (@BBCSport) 23 février 2018



Le tigre est en eux.Vendredi soir, face à Sheffield United en Championship (D2 anglaise), les supporters de Hull City ont attendu la dix-neuvième minute et quatre secondes pour arrêter le match en inondant le terrain de balles jaunes afin de réclamer le départ du propriétaire du club, Assem Allam et de son fils, Ehab.Le duo égyptien a repris le club en 2010 et n'a jamais réussi à séduire ses supporters. Samedi 17 février, le peuple de Kingston-upon-Hull avait déjà protesté de la même manière face à Nottingham Forest, également après dix-neuf minutes et quatre secondes, en référence à l'année de création du club, 1904. Le climax de la discorde ayant été atteint en 2013, avec cette tentative avortée de renommer le club enAu final, si Hull City l'a emporté 1-0 et sort provisoirement de la zone de relégation, pas sûr que cela suffise à calmer ses supporters.Car quand on aime, on ne compte pas.