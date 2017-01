Les supporters de Hanovre récoltent 19 000 euros pour l'Afrique

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis le début de la saison, un club de supporters d' Hanovre 96 propose au public de faire don de leurs gobelets (consignés) pour aider un projet humanitaire. L'initiative baptisée «» () vise à soutenir une action de plus grande ampleur pour permettre l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire et au Kenya Six mois après son lancement, la campagne a obtenu des résultats inespérés : ce ne sont pas moins de 19 186 gobelets qui ont été déposés par les fans, soit une somme équivalente en euros. «» , déclare Anja Kutzke, de l'association, qui coordonne le projet. «96 » .Pas sûr qu'on obtienne le même résultat avec des gobelets non-réutilisables contenant de la bière sans alcool.