Les supporters de Fulham ne sont pas du matin

Rien de plus dur que de devoir mettre un réveil le dimanche.Depuis le début du mois, les supporters de Fulham l'ont noté sur leur calendrier : le dimanche 8 janvier, ils affronteront Cardiff pour une place en 16de finale de FA Cup. Pourtant, il a fallu attendre jusqu'à hier pour que la BBC annonce l'horaire exact du match : 11h30.Sauf que le dimanche matin, il n'y qu'un seul train qui relie Londres à Cardiff, et il ferait arriver les supporters dans la capitale galloise une demi-heure seulement avant le coup d'envoi. Quant à ceux qui préfèrent la voiture, ce sont plus de cinq heures de route qui les attendent.Alors forcément, l'horaire matinal du match n'est pas du tout du goût des supporters qui ont diffusé un communiqué dans lequel ils font part de leur mécontentement : «Pour pallier ces soucis logistiques, le club a mis en place des bus payants qui partiront à 6h30 direction Cardiff. Pas certain que cela calme les fans londoniens.