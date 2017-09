Les supporters de Cologne font sauter la banque

JD

Retour en force !Après un quart de siècle d'absence, le FC Cologne est de retour sur la scène européenne. Pour leur come-back international, les Allemands se déplacent à Londres pour y affronter Arsenal dans un duel rouge et blanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters duont décidé de marquer le coup.Selon les informations du quotidien local, plusieurs agences bancaires de la région colonaise sont tombées à cours de livres sterling. La faute aux vingt mille supporters en route pour la capitale anglaise et qui ont failli changer toutes les réserves de monnaie britannique disponibles. Complètement dépassés par les événements, les 79 000 filiales de la Sparkasse Köln-Bonn ont dû limiter les demandes afin de réserver une partie de leur stock pour leurs autres clients. Ceux qui n'ont pu changer leurs euros se sont vu assurer qu'un réapprovisionnement était en cours et qu'ils pourraient commander des devises par Internet en quarante-huit heures. En outre, la Sparkasse a rappelé que les Allemands pouvaient sans problème payer par carte en Angleterre.Une chose est sûre : on risque d'avoir plus d'ambiance qu'avec le parcage monégasque dans les rues de Leipzig.