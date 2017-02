Les supporters d'Arsenal chauffés par le dégel des prix à l'Emirates

0

Opération Robin des Bois à Arsenal En mars derniers, ils avaient promis de respecter le gel du prix des places à l'Emirates Stadium jusqu'à la saison 2018-2019 minimum. Ils ont déçu leurs supporters les plus aisés. Car aujourd'hui, les membres « Platinium » , une des catégories les plus privilégiées, se voient menacés d'une hausse de 300% du prix de leur abonnements, alors qu'ils déboursaient déjà plus de 2800 euros annuels hors TVA.Et forcément la grogne n'a pas tardé à se faire entendre dans les beaux quartiers londoniens. «» , a sermonné un représentant du Arsenal Supporters' Trust (AST), un regroupement de supporters. Dans l', le porte-parole desa essayé de justifier cette mesure par «» .Prochaine étape dans le conflit : le boycott des petits fours.