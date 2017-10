Les supporters d’Anderlecht appellent à boycotter le déplacement à Paris

LG

#BalanceTonDeplacement.Le match aller pas encore déroulé, les supporters d’ Anderlecht souhaitent déjà renoncer au déplacement à Paris pour le match retour, le 31 octobre prochain. En cause, les conditions de déplacement et la billetterie. Dans le premier cas, les malheureux supporters des Mauves sont contraints de voyager «» , explique Frank Eeckhout, patron d’un bar supporter d’ Anderlecht , pour. Les fans belges regrettent aussi la mise en vente de seulement 925 billets, contre 2500 places possibles en parcage visiteur.» , réplique finalement Anderlecht via un communiqué, faisant allusions aux heurts entre supporters d’Anderlecht et de Mayence l’an dernier.Les supporters d’Anderlecht ne devraient finalement être que 500 à se déplacer pour la quatrième journée de Ligue des champions.