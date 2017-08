Quand les supporters bâlois s'invitent en conférence de presse pour acclamer leur capitaine qui stoppe sa carrière... #Delgado #FCBasel ❤️💙 pic.twitter.com/3RIwfOZ0df — FC Basel 1893 FR (@FC_Basel_fr) 31 juillet 2017

Matias ne veut plus jouer à la Babâle.Après 199 matchs et 63 buts sous le maillot du FC Bâle entre 2003 et 2006, et depuis 2013, Matias Delgado a eu le temps de laisser une belle empreinte au sein du club. Une idylle entre le milieu argentin et l'équipe suisse dont il faudra maintenant parler au passé, puisque le joueur a annoncé en conférence de presse vouloir raccrocher les crampons après avoir «» .Cette décision a logiquement suscité une certaine émotion chez les supporters, qui l'avaient senti venir. À tel point que les ultras du FC Bâle se sont invités à la conférence de presse fatidique pour chanter à la gloire de leur capitaine. De quoi offrir de belles images à Delgado pour son départ. Dommage que le club ait décidé de les pourrir avec un montage musical qui aurait sa place dansLe Delgado n'a pas oublié de verser sa petite larme.