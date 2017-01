Les Super Eagles volent avec les pigeons

2012, 2015, et maintenant 2017. Pour la troisième fois en quatre éditions de la Coupe d'Afrique des nations, le Nigeria ne fait pas partie de la fête.

On dit merci qui ? Merci le Tchad

Retrouver sa grandeur passée

Par Maeva Alliche

Pourtant capables de s’élever au-dessus des nuages, lesne volent pas haut dans le ciel africain depuis quatre ans déjà. Absents en Guinée -Équatoriale en 2015, les Nigérians n’ont pas pris part au voyage au Gabon pour cette 31édition de la CAN. La faute à des éliminatoires à rebondissements, et à une Fédération aussi bonne gestionnaire qu’un enfant de six ans le lendemain du passage de la petite souris.Les boules ont pourtant été assez clémentes au moment du tirage au sort pour l’équipe qui détient le record de podiums à la CAN (quatorze en dix-sept participations). Tombés avec le Tchad et la Tanzanie , les rapaces du Golfe de Guinée n’ont eu pour seul véritable adversaire que l’Égypte pour leur disputer la première place. Contraint au forfait en raison «» , le Tchad a arbitré malgré lui le combat entre leset les Pharaons. Dans un groupe finalement à trois, la double confrontation entre le Nigeria et l’Égypte a eu valeur de mort subite. Avec un seul pion pris sur les six possibles, face à leurs rivaux égyptiens, et leurs points obtenus face auxretirés, John Obi Mikel et ses coéquipiers n’ont pu prétendre à la place de meilleurs deuxièmes, et ont été condamnés à rester à la maison dès le mois de mars. Le coup du Tchad ne suffisant pas, la Fédération nigériane y est allée de sa mauvaise gestion, usant ainsi deux sélectionneurs. D’abord Sunday Oliseh , qui a claqué la porte au bout de sept mois, car non payé par la NFF. Puis Samson Siasia , appelé à la rescousse en février 2016, bien qu’ayant déjà échoué à qualifier son pays à la CAN 2012, qui lui aussi a fini par filer sa démission. Après cette nouvelle déconvenue sur le continent africain, finies les conneries. La Fédération a décidé de se ressaisir et d'opérer un changement radical, pour espérer se rendre en Russie en 2018. Bye-bye le bricolage à la tête de la sélection, Gernot Rohr est nommé conseiller technique.Le costume de « Super Gernot » enfilé en août dernier, le coach allemand a dans sa ligne de mire le Mondial 2018. Le Nigeria n’est pas n’importe quelle équipe d’Afrique. Première nation du « Berceau de l’humanité » à remporter les JO en 1996, elle a été un modèle pour bon nombre de sélections. Elle a usé ses jokers et n’a plus droit à l’erreur à présent. Deuxième équipe africaine la plus présente en Coupe du monde, juste derrière le Cameroun , elle ne compte pas laisser sa place à l’ Algérie . Passé le deuil de la CAN, les Nigérians se sont vite remobilisés pour espérer participer à leur sixième Mondial, le troisième de suite. Face à la Zambie (autre absente de la CAN) et à l'Algérie en octobre et novembre dernier, lesont su montrer un état d’esprit qui était aux abonnés absents lors de la course à la CAN gabonaise. Avec quatre points d’avance sur les Lions indomptables et cinq sur les Chipolopolos et l’ Algérie après seulement deux journées, la route vers le pays de Poutine semble dégagée. Mais au-delà des résultats, Gernot Rohr et ses joueurs ont désormais la lourde tâche de redonner à la sélection la beauté, la force et le prestige propres aux Aigles, qui lui ont tant fait défaut ces dernières années.