Les Suédois ont cassé le plateau d'une chaîne de TV après la qualif'

10

Swedish players got so hype while celebrating they destroyed this TV set. ?#WCQ2018 #ITASVE pic.twitter.com/6VaDKLCmik — FotMob (@FotMob) 13 novembre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis hier soir, la Suède est bien plus qu'un marchand de meubles.Après avoir sorti l'Italie dans la course à la Coupe du Monde 2018, les joueurs de Janne Andersson étaient comme des fous à San Siro. Une joie tellement démonstrative qui a tout bonnement interrompu un direct télé d'après-match.Granqvist et ses partenaires se sont rués sur les journalistes suédois, qui avaient installé un plateau en bord pelouse pour l'événement, pour fêter la qualification avec eux.Il manquait forcément une vis.