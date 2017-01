Les stats immondes de Claudio Bravo

0

AC

Bravo la passoire.Depuis qu'il a quitté Barcelone pour l' Angleterre , le portier chilien a un mal fou à retrouver le niveau de performances qui était le sien en Catalogne. Samedi, il a encore du s'incliner deux fois face à Tottenham, alors que les Sky Blues menaient de deux buts à la cinquantième minute de jeu Pour preuve, les statistiques catastrophiques qu'affiche le gardien sur les derniers matchs des: sur les six derniers tirs cadrés subis par les siens, Bravo s'est incliné six fois. Plus globalement, sur les 24 derniers tirs cadrés subis par City, Bravo n'a fait que 8 arrêts, soit un taux de parade très faible de 33%.