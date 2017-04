Les stats de OL-Beşiktaş : 12 interpellations, 7 blessés

0

MR

D'habitude, c'est plus sympa quand c'est Dominique Armand qui nous donne les chiffres sur Canal+.La préfecture du Rhône et la police ont communiqué le bilan des incidents survenus ce jeudi soir au Parc OL. Le porte-parole de la Sécurité publique a précisé qu'il y a eu «» , sans préciser qui des Turcs ou des Lyonnais se sont le plus faits attraper.Mais ces débordements ont surtout fait des dégâts humains. «» , alors que «» , selon la préfecture. Visés par plusieurs objets dont des engins explosifs, plusieurs supporters lyonnais du virage Sud se sont réfugiés sur la pelouse avant le coup d'envoi. À la demande de l'OL, «» .Les chiffres ne mentent pas : on était bien en présence de tarés.