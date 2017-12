Les Spurs marchent sur Stoke

Brillants en C1, brouillons en Premier League, les hommes de Mauricio Pochettino avaient l'occasion de se remettre en marche en championnat après quatre rencontres sans voir le succès. Et face à desbien pâles, l'armada offensive londonienne s'est régalée. Tottenham se lance grâce à un csc du pauvre Ryan Shawcross (21), après un bon travail d' Heung-min Son dans le couloir gauche. Le Coréen, après un contre mené en solitaire, bute ensuite sur Jack Butland (24), lequel se couche bien sur un coup de patte de Christian Eriksen (28) quelques minutes plus tard et a chaud sur une praline lointaine de Moussa Dembélé (32). Intenable, Son sert ensuite Harry Kane qui mange la feuille (36).En seconde, l'artificier desmanque de nouveau le cadre suite à un cafouillage dans la surface (46). Puis les, seulement visibles sur des coup-francs timides, se font punir en quelques secondes : Son ajuste le portier des visiteurs sur un service délicieux de Dele Alli (53), avant que Kane glisse une tête entre les jambes de l'Anglais (54). C'est après cela que Lloris décide de sortir une parade de patron devant Shaqiri (61), sur ce qui ressemble alors à la seule véritable occasion des coéquipiers de Kurt Zouma . Kane, qui s'offre le doublé du gauche (65) et Eriksen, au bout d'une contre-attaque (74) ne manquent, eux, pas leur cible pour embellir un peu plus l'humiliation. Et entre deux changements, le gardien tricolore se troue sur corner pour offrir le but de l'honneur à Ryan Shawcross (80). Puis Butland s'interpose devant Kane pour sauver ce qu'il reste à sauver du coté de Stoke (81), c'est à dire pas grand chose.S'ils remettent lesdans le droit chemin, ces trois points ne vont toutefois pas bouleverser l'ordre établi en haut de tableau. Tottenham (qui revient provisoirement sur Arsenal , avec 28 points) repart de loin et va devoir enchainer les prestations de ce type pour revenir sur les locomotives de tête.