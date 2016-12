Les salaires de Ligue 1 révélés

248

Au jeu des salaires, le PSG est loin devant.Dans son numéro du jour,dévoile les salaires des joueurs et entraîneurs de Ligue 1. Et, on constate logiquement que c'est au Paris Saint-Germain que les joueurs sont les mieux payés. Avec 1,1 million d'euros par mois, Thiago Silva domine le classement, devant Ángel Di María (900 000) et le duo Cavani-Motta (800 000). Salaires auxquels il faut ajouter les primes multiples, 400 000 euros en cas de titre en Ligue 1, 300 000 euros pour une qualification en C1 ou encore un million si le PSG remporte la Ligue des champions.Si on ajoute Matuidi (5), Pastore (6) et Verratti (8), le Paris Saint-Germain place sept joueurs dans le top 10 des plus gros salaires. Seuls Falcao (600 000 euros), Balotelli (450 000 euros) et Gomis (420 000 euros) arrivent à truster des places aux Parisiens. À signaler que pour Gomis, l'Olympique de Marseille ne paye «» 300 000 euros, le reste étant à la charge de Swansea.Si Dijon est le club avec la masse salariale la moins élevée, Guingamp, Sainté et Nantes ont la même particularité, celle d'avoir un entraîneur au salaire supérieur à celui des joueurs. Entraîneur toujours, Unai Emery domine largement le classement avec ses 450 000 euros par mois, loin devant son dauphin Lucien Favre et ses 200 000 euros, et très très loin du dernier au classement, Patrick Collot (15 000 euros).Avec 30 minutes disputées en Ligue 1, Clément Grenier est donc payé 128 000 euros la minute.