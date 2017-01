Les sacrés numéros de l’OM

Vendredi soir, Patrice Evra a fait sa première apparition sous le maillot de l’Olympique de Marseille, avec le numéro 21 floqué dans le dos. Un numéro censé être retiré depuis le départ de Souleymane Diawara.

Le Hall of Fame des moqueries

Rupture avec l’ancienne direction

Par Kevin Charnay

« J’aime bien le 21, en plus, 2+1 ça fait 3, donc tu t’y retrouves. »» . Voici la petite histoire du numéro 21 choisi par Patrice Evra selon le site internet de l’ Olympique de Marseille . Un numéro retiré depuis presque trois ans par Vincent Labrune , en l’hommage à Souleymane Diawara Le 17 mai 2014, le président de l’OM entend en effet inaugurer un, à la manière de ce qui se fait dans le sport américain. Le défenseur sénégalais, artisan du titre de 2010 et de tous les trophées décrochés entre 2010 et 2012, est donc le premier joueur à l’intégrer. Une grande cérémonie pour son dernier match au Vélodrome, une pose avec son maillot encadré et une belle photo suffiront à entériner la décision. Le numéro 21 est désormais chasse gardée, et plus jamais un joueur de l’OM ne le portera. Rapidement, les critiques se font nombreuses. La plupart sur le ton de la moquerie, et quelques-unes sur celui de la colère, notamment de la part des anciens joueurs du club. Leur argument, recevable : Souley a le droit à un privilège que d’autres légendes du club, bien plus importantes, n’ont jamais eu l’honneur de recevoir. Vincent Labrune se défend en expliquant qu’il «» .Eric Di Meco, lui, n’y croit pas du tout et parle d’une vulgaire manipulation d’un président qui «» . «» , explique-t-il au micro de RMC. Mais peu importe les qu’en-dira-t-on, leest créé. Et pour l’étoffer un peu, Labrune décide d’y faire entrer un autre joueur sur le départ : Mathieu Valbuena . 5 août 2014, émouvante conférence de presse d’adieu, le même cadre avec le numéro 28, la même photo et le même cérémonial. Sauf qu’un an plus tard, Petit Vélo signe à Lyon et se voit attribuer l’étiquette de « traître » sur la tronche. Résultat, comme pour le punir, Antoine Rabillard entre sur le terrain avec le numéro 28 sur le dos le 10 janvier 2016.Alors, même si la raison de ce retournement de veste est discutable, elle a le mérite d’exister. En ce qui concerne Souleymane Diawara en revanche, la décision de réattribuer son numéro n’a aucune justification valable. Si Habib Beye a assuré dimanche aux commentaires de Marseille Montpellier que «» , la logique paraît bancale. La réaction de l’ancien capitaine marseillais en dit même long sur le peu de valeur qu’avait l’initiative de Vincent Labrune , même aux yeux du principal intéressé. «» , dit-on du côté de l’ Olympique de Marseille , comme pour marquer la rupture définitive avec l’ère Louis-Dreyfus. Ou peut-être que Frank McCourt , l’Américain, a tout simplement compris la portée et la signification d’un véritable