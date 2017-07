Les Russes surprennent les Italiennes

Italie 1-2 Russie

KC

Tout s'est joué dans la première demi-heure.L' Italie affrontait la Russie ce lundi soir pour le premier match du groupe B lors de l'Euro féminin. Et contrairement à ce que l'on pouvait attendre, les Italiennes ont été surprises (1-2). Dès la neuvième minute, Elena Danilova ouvre le score pour la Russie, bien servie par Ekaterina Sochneva. Un quart d'heure plus tard, c'est une autre Elena, Morozova, qui inscrit le but du break de la tête, sur un corner parfaitement tiré par Sochneva, toujours dans la peau de la passeuse.Ensuite, c'est la jeune gardienne de 19 ans, Tatyana Shcherbak, qui fait la différence tout au long du match en repoussant toutes les tentatives italiennes. Jusqu'à craquer en toute fin de match face à Ilaria Mauro . Un but sans conséquence pour le résultat final, car Shcherbak en avait encore sous le coude dans les arrêts de jeu pour détourner une frappe de Girelli sur sa barre dans les arrêts de jeu. L'Italie va devoir batailler pour se qualifier, puisque les deux autres nations du groupe, l' Allemagne et la Suède , sont de sérieux clients.Il s'agit du premier succès de la Russie dans cette compétition en treize rencontres.