Les revenus records de la Bundesliga

A record-breaking year for the #Bundesliga! 2015/16 sees revenues of more than €3 billion. Full report -> https://t.co/UdSHoWUaRa pic.twitter.com/APC1jmy7hO — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 26 janvier 2017

Un titre de champion du monde, un taux de chômage au plus bas et des clubs en excellente santé financière. Il fait bon être allemand.Dans un rapport publié ce jeudi, la Bundesliga a annoncé que les formations du championnat avaient atteint des revenus records cette année. Les dix-huit membres de la Bundesliga ont engrangé plus de trois milliards de revenus (3,24 exactement) sur l'exercice 2015/2016. Cela représente une hausse de près de 24% par rapport à la saison précédente et une douzième augmentation consécutive. Autre excellent résultat : treize des dix-huit clubs ont terminé avec un solde positif d'au moins cent millions d'euros.Et cela ne concerne pas seulement l'élite du football allemand, la seconde division ayant, elle aussi, exploser tous les compteurs. La saison dernière, les clubs de 2.Bundesliga ont cumulé 608,3 millions d'euros de revenu, soit une hausse de 20,6 % en comparaison de l'an dernier.On attend avec impatience la déclaration de Jean-Michel Aulas pour nous expliquer qu'une Ligue 1 à dix-huit clubs permettrait de redevenir compétitive au niveau européen.