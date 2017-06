Les rencontres du premier et deuxième tour de C1

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si la Ligue des Champions débutera en septembre prochain, les qualifications pour y participer vont bientôt démarrer.En effet, le tirage au sort du premier et deuxième tour s'est déroulé ce lundi. Le premier tour de qualification aura lieu les 27 et 28 juin (aller), et le 4 et 5 juillet (retour). Quant au deuxième, il se tiendra les 11 et 12 juillet (aller), puis les 18 et 19 juillet.A noter la présence, au premier tour, des Gallois des New Saints qui, l'an dernier, avaient stabilisé le record européen absolu de 27 victoires officielles consécutives. Et ce ne sont pas les joueurs d'Europa, champion de Gibraltar , qui vont les faire trembler.