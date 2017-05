Les Red Devils s'accrochent au Big Four

300

Sunderland 0-3 Manchester United

La dernière fois que le Stadium of Light a souri à Manchester United , c'était un autre temps. Sous la houlette d'un David Moyes désigné comme le «» , Adnan Januzaj s'était annoncé à l' Angleterre en inscrivant un doublé et en offrant la victoire aux siens. Depuis ce 5 octobre 2013, les deux hommes ont changé de camp. Et c'est un José Mourinho en quête de points qui, ce dimanche après-midi, a rappelé combien le temps défilait vite et renoué avec le succès après deux nuls consécutifs en disposant de Sunderland (0-3).Conscient que la série d'invincibilité en Premier League portée à vingt matchs de son équipe est ternie par dix nuls, leattendait une réaction de la part de celle-ci. Mais il a toutefois dû s'armer de patience. Après une entame poussive, Lingard réveille les siens sur une jolie chevauchée ponctuée d'une frappe repoussée par Pickford (29), avant que Zlatan ne fasse parler son sang-froid en ouvrant la marque dès sa première occasion d'une frappe enroulée limpide. Le dix-septième caramel du géant suédois en championnat donne des idées à Pogba (33) et Fellaini, repris in extremis par Oviedo juste devant sa ligne (35). Plongés dans la torpeur, à l'image de Defoe, livré à lui-même aux avant-postes, lesse mettent peu en évidence, à l'exception d'une parade de Romero face à Anichebe (40).Et la situation s'enlise un peu plus quand Oviedo cède sa place sur blessure et Larsson écope d'un rouge pour un geste dangereux sur Herrera. Le calvaire se prolonge au retour des vestiaires. Servi à gauche dans la surface, Mkhitaryan profite du marquage laxiste de Koné pour doubler la mise d'une jolie frappe croisée. Pogba tente de se joindre à la fête, mais sa volée sur une déviation de la tête d'Ibra passe de peu au-dessus (60). C'est finalement Rashford qui, entré en jeu, parachève le succès des siens en débloquant son compteur en 2017.À quelques jours d'un quart de finale aller importantissime contre Anderlecht en C3, les– qui comptent un match en retard – restent à quatre longueurs de City et peuvent encore nourrir l'ambition de briguer une place dans le. De l'espoir, Sunderland , dernier à dix points du premier non-relégable, n'en a aujourd'hui sans doute plus.