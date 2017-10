Les recettes monstres du derby milanais

JB

Ce dimanche se disputera une nouvelle édition d'un des plus grands derbys du monde, qui oppose les deux équipes de Milan.Et s'il ne s'agit que d'un match entre les troisième et septième de Serie A, cepourrait néanmoins battre des records, si l'on en croit la presse transalpine.Cet Inter -Milan, qui se jouera dans un San Siro plein à craquer (les plus de 80 000 places se sont arrachées), devrait devenir la rencontre la plus lucrative de l'histoire du championnat italien, avec une billetterie qui devrait rapporter 4,6 millions d'euros de recettes. Folie.Sinon, pour les vrais puristes, il y a le derby de Championship entre Derby County et Nottingham Forest, demain.