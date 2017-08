Les propriétaires de Manchester City achètent le Gérone FC

1

El Girona FC adquirido por nuevos inversoresCity Football Group y Girona Football Group quieren consolidarlo en 1a👉https://t.co/E1ZdNgGTED pic.twitter.com/tFhr7iA8I8 — Girona FC (@GironaFC) 23 août 2017

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand on est très riche, on achète des grosses voitures, des grosses maisons, et parfois des clubs de foot.C'est en tout cas la façon de faire du, la société qui possède Manchester City , et qui vient de s'offrir 44,3% des parts du Gérone FC. Un achat stratégique puisque le club catalan, qui joue cette saison enpour la premère fois de son histoire, est un satellite de City qui a l'habitude d'y envoyer un prêt de nombreux jeunes joueurs pour leur offrir du temps de jeu. Actuellement, Pablo Maffeo Marlos Moreno et Olarenwaju Kayode sont dans ce cas.L'autre actionnaire principal de Gérone est détenu par la société, qui appartient au frère de... Pep Guardiola. Une affaire de famille.