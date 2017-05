Les princes du Chaudron

Leur histoire a démarré en fanfare et s'est terminée dans le chaos. Retour sur l'aventure stéphanoise de l'un des duos les plus attachants de la croisée des siècles : Alex Dias de Almeida et José Aloísio da Silva, dit « Chulapa » .

Par Christophe Depincé

Des retrouvailles avec la Division 1, Sega et Dreamcast en sponsors, un Chaudron en folie, Stéphane Pédron en pourvoyeur de ballons et une doublette brésilienne pour les mettre au fond : la saison 1999/2000 de l'AS Saint-Étienne a ce petit goût de panache et d'incertitude qui active encore aujourd'hui l'interrupteur à nostalgie. Objet de curiosité à leur arrivée dans le Forez, le tandem Alex -Aloísio a tout de suite fait parler de lui : «, sourit Fabien Boudarène, Stéphanois pur jus et milieu de terrain du club entre 1996 et 2001.» Mais, une fois sur le terrain, la paire d'attaquants venue ensemble de Goiás répondait toujours présente, à une condition : «» Le déclic ? Un match contre Nancy. Alex entre en seconde période, marque son but et offre celui de la victoire à son compère Aloísio : «"Wow, qu'est-ce qu'ils nous font !" » Une prise de risque payante pour les dirigeants dans une affaire qui sentait fort le quitte ou double : «(rires)Apogée de cette belle saison d'un promu pas comme les autres : les victoires à domicile face à Marseille (5-1, quadruplé d' Alex ) et Montpellier (5-4, doublé d'Aloísio, un but d'Alex). Fabien Boudarène en est encore tout ému : «» Bilan : une sixième place inespérée et le sentiment que rien ne peut arriver à ce groupe, porté par sa joie de vivre et son duo de feu : «» Pas avare en actions spectaculaires, la panthère Alex termine le championnat avec quinze réalisations, à quelques encablures de Sonny Anderson, Marco Simone et David Trezeguet Mais la saison 2000-2001 commence dans d'étranges conditions pour les joueurs de Nouzaret, privés de Coupe Intertoto : «» Pire, Aloísio se blesse dès le mois d'août. Rupture des ligaments croisés, sept mois d'indisponibilité et un secteur offensif qui repose désormais entièrement sur les épaules de son acolyte. Mais, dans la foulée, les prémices d'un scandale se mettent en place à l'occasion du derby. Jean- Michel Aulas menace la direction stéphanoise de porter réclamation si Alex est aligné. La raison ? Les passeports douteux des deux attaquants brésiliens, devenus portugais pour échapper au statut d'extra-communautaire. L'affaire traîne quelques semaines avant de s'emballer et de nourrir l'un des plus gros imbroglios juridiques de l'histoire du championnat, perturbant fortement les Verts. Alex et Aloísio sont suspendus deux mois. Le premier finira tout de même la saison avec treize buts au compteur. Pas suffisant pour éviter la descente : «» , fulmine Boudarène. La doublette file au PSG à l'intersaison. Aloísio y passera deux saisons mitigées. Alex , seulement prêté, ne s'y imposera pas et reviendra aider l'ASSE en Ligue 2, sans succès : «» , concède à l'époque Vincent Hognon . Mais Boudarène est formel, il en faut plus pour effacer les magnifiques souvenirs : «» Parole de Stéphanois.