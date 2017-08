Les premiers mots de Serge Aurier à Tottenham

GM

Ca a été long et compliqué, mais Serge Aurier est officiellement un joueur de Tottenham Le Sevranais quitte donc le PSG pour rejoindre le vice-champion d’ Angleterre 2016-2017. Alors que les deux clubs étaient d’accords pour le transfert, la justice française avait son mot à dire avant de laisser Aurier s’envoler légalement pour Londres. Orphelins de Kyle Walker , l’ex-défenseur le plus cher de l’histoire, lesréalisent un gros coup en signant « Serge le terrible » dans leurs rangs. Le joueur de 24 ans s’est exprimé sur le site officiel de son nouveau club. Après avoir tout gagné avec Paris, le vainqueur de la CAN 2016 se dit prêt pour la Premier League : «, lance l’ancien Toulousain, avant d’avouer qu’il aimerait se mettre ses nouveaux fans dans la poche.En parlant de fans, la branche LGBT des supporters de Tottenham était, initialement, contre l’arrivée d’Aurier au club à cause, peut-être, d'une mauvaise traduction du mot «» . Pourtant, le co-président de cette association, Chris Paouros, a voulu donner quelques conseils à l’Ivoirien pour s’intégrer au mieux chez les: «Deuxième conseil pour le Serge d'assaut : Mauricio Pochettino parle français.