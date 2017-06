Les poupées russes

Comme toute Coupe du monde qui se respecte, celle qui se tiendra en Russie l'été prochain n'échappe pas aux controverses. Ainsi, plusieurs sources attestent de la présence d'ouvriers nord-coréens sur les chantiers des stades, qui travailleraient dans des conditions extrêmes et inhumaines.

Chantier + Russie + FIFA. Le délit de sale gueule est une vilaine pratique, mais avec une telle équation, impossible de ne pas céder à la tentation. Car une Coupe du monde organisée au pays des tsars avec des stades à construire, c'est l'assurance de se retrouver face à des situations qui fileraient un infarctus à n'importe quel inspecteur du travail. Et à un peu plus d'un an du coup d'envoi du Mondial et alors que la Coupe des confédérations bat son plein dans l'indifférence générale, ça n'a pas manqué : il y a deux semaines, lepuis l'ONG Human Rights Watch jetaient leur pavé dans la Volga en publiant une enquête et un rapport de plusieurs dizaines de pages pour s'insurger contre la façon dont les ouvriers étaient traités. Journées à rallonge, travail par -25 degrés, salaires bidons... Bref, toute la panoplie de l'exploitation, le tout sous les yeux complaisamment fermés de la FIFA. Mais en plus de ces cas à rendre dingo un député de la France insoumise, le rapport de Human Rights Watch s'alarmait de la présence de plusieurs milliers d'ouvriers nord-coréens sur les chantiers, encore moins bien traités que les autres et qui vivraient dans la peur en étant obligés de reverser une partie de leur salaire au régime. Pire, l'un d'entre eux serait récemment décédé d'une crise cardiaque qui serait liée à une charge de travail surhumaine. Remco Breuker, professeur d'études coréennes à l'université de Leiden aux Pays-Bas, confirme : «La présence d'ouvriers nord-coréens sur les chantiers de la Coupe du monde 2018 n'est pas une rumeur, c'est un fait. Rien d'illégal ou de clandestin à cela puisque la Corée du Nord et la Russie entretiennent des liens diplomatiques solides depuis l'URSS, époque à laquelle sont nées les procédures permettant à Pyongyang d'envoyer ses travailleurs en Russie. «» , soutient Juliette Morillot, spécialiste de la péninsule coréenne et auteur du livre. «» Un deal gagnant-gagnant entre les deux pays, le premier recevant une main-d’œuvre docile et bon marché, le second recevant de l'argent, de l'énergie, et surtout un camarade de poids sur la scène internationale, comme l'indique Remco Breuker en maniant l'ironie : «» Mais là où le bât blesse, c'est que sur les chantiers de la Coupe du monde, les ouvriers nord-coréens seraient traités comme des esclaves. En outre, en 2013, la Russie s'est offert une loi aux petits oignons permettant aux entreprises qui travaillent pour le Mondial 2018 de s'affranchir du code du travail russe.Mais Juliette Morillot met le holà, avec ce constat cynique en apparence : «» La gestion des ouvriers venus de Corée du Nord se fait via de véritables agences officielles, presque comme de l'intérim, et quelques dizaines de milliers de Nord-Coréens auraient déjà « profité » de l'occasion pour filer porter des poutres sur les chantiers des stades russes. Remco Breuker, lui, garde tout de même les sourcils froncés : «» Quant à la FIFA, pour l'instant, elle estime ne rien avoir à se reprocher. Les enquêteurs de Human Rights Watch ont été arrêtés et détenus par les autorités russes, mais Infantino reste sur la politique de l'auto-congratulation. Après avoir expliqué être «» de l'avancée des travaux.Encore plus gros, la FIFA est allée visiter l'un des sites suspects, celui du stade de Saint-Pétersbourg, pour ensuite publier un communiqué expliquant : «» Soit. Comme au moment des controverses autour de la Coupe du monde au Qatar, de son attribution et des conditions de travail des ouvriers sur place, la FIFA préfère stocker la poussière sous le tapis en sachant très bien qu'en un rien de temps, plus personne ne parlera de ça. Une tuile pour les associations qui ont dénoncé la traite des Nord-Coréens en Russie et qui, elles, ont tout intérêt à ce que le sujet reste d'actualité. «, analyse Juliette Morillot."En envoyant de l'argent là-bas, on aide le régime au lieu d'aider les gens."» En effet, une fois le Mondial démarré, pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde pour se soucier du sort de ces travailleurs venus bosser pour permettre aux stades d'être prêts à temps.