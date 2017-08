Les plus belles dream teams de l’histoire du foot - Real 58

Real 58

Retour

La première vraie Dream Team de l’histoire du football. Oui, le Real Madrid n’a pas attendu Florentino Pérez pour aligner une collection de stars en attaque. À l’été 1958, Ferenc Puskás débarque de Hongrie pour être associé à l’immense Francisco Gento (futur capitaine, plus de 600 matchs et 175 buts pour le Real), au Français Raymond Kopa, tout juste élu meilleur joueur de la Coupe du monde 1958 et lauréat du Ballon d’or à la fin de l’année, et au légendaire Alfredo Di Stéfano (308 buts en 396 matchs au Real). Le Real évolue alors dans un schéma complètement dingue en 3-2-5, et terrorise toute l’Europe : les Madrilènes restent sur deux titres en Espagne et ont remporté les trois premières éditions de la Ligue des champions (alors Coupe d’Europe des clubs champions européens) en 1956, 1957 et 1958. Bref, le Real Madrid d’alors n’a rien à envier à celui de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. Puskás, Gento, Di Stéfano et Kopa ne joueront qu’une petite saison ensemble, ce qui ne les empêchera pas de remporter une quatrième Coupe d'Europe consécutive. Puskás ne pourra malheureusement pas prendre part à la finale contre Reims à Stuttgart, après avoir été interdit de séjour en Allemagne pour avoir déclaré que les joueurs de la RFA étaient dopés quand ils ont gagné la Coupe du monde. S’il laisse filer le titre en Liga au Barça, le Real de 1958-1959 reste l’une des plus grandes équipes de l'histoire. L’année suivante, Kopa décide de retourner à Reims, ce qui n’empêchera pas la Maison-Blanche de remporter la Coupe d’Europe en 1960, et huit titres en Liga au cours des dix années suivantes. Au fait, combien avait dépensé le Real pour réunir toutes ces stars ? 500 000 francs pour Kopa, et pas un kopeck pour Puskás.