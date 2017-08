Les plus belles dream teams de l’histoire du foot - Defenders (bonus)

Les Defenders

Daredevil + Jessica Jones + Luke Cage + Iron Fist

Difficile de trouver association plus hétéroclite que celle des Defenders. Et même quand on dispose d’une équipe qui regorge de talent, le plus dur reste encore de faire jouer toutes ces stars ensemble. Sur le papier, bien sûr, c’est extrêmement prometteur : Matt Murdock, jeune avocat aveugle le jour et justicier masqué la nuit sous le nom de Daredevil, Jessica Jones, détective privée taciturne, Danny Rand, jeune milliardaire devenu expert en arts martiaux et doté d’un «» , et enfin Luke Cage, ancien taulard à la force surhumaine et à la peau pare-balles. La question est : comment faire en sorte que ces quatre-là, habitués à œuvrer en solo, unissent leurs forces et créent un collectif digne de ce nom ? Eh bien, en les plaçant en face d’un immense danger qui menace la ville de New York. Inutile de rappeler que la défaite serait éliminatoire. Vont-ils arriver à collaborer ensemble ? À découvrir sur Netflix avec le mois d’essai gratuit